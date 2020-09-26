Преступный дуэт обвиняют в серии краж в Ленобласти на 1,5 млн

Преступный дуэт обвиняют в серии краж в Ленобласти на 1,5 млн
Суд рассмотрит дело о серии краж. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области следователи завершили расследование дела двух мигрантов, которые подозревались в серии краж.

Во время следствия правоохранители установили, что мужчины были членами организованной группы, которая специализировалась на квартирных кражах.

Работали злоумышленники с августа 2018-го года по 25 февраля 2019-го. Они использовали отмычки и проникали в квартиры. Крали вещи аккуратно – ничего не разбрасывали и даже закрывали входные двери. Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более 1,5 миллиона рублей.

Злоумышленники в настоящее время находятся под стражей. Уголовное дело по существу рассмотрит Сосновоборский городской суд Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru писала о приговоре трем фигурантам дела о расстреле полицейского автомобиля.

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