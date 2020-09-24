Трое бандитов, расстрелявших полицейский автомобиль ради кражи 24 млн рублей, приговорены к 20-летним тюремным срокам

Преступников едва не оставили на свободе, признав невиновными в феврале 2019 года. Фото: spb.sledcom.ru

Преступников едва не оставили на свободе, признав невиновными в феврале 2019 года. Фото: spb.sledcom.ru

Троих петербуржцев, Геннадия Ленинского, Алексея Геворкяна и Георгия Нусимовича, приговорили к 22-м, 22-м и 20-и годам лишения свободы соответственно.

В декабре 2015 года на пересечении проспекта Маршака и Муринской дороги преступники, предварительно вступив в сговор, расстреляли служебный автомобиль полиции, на котором сотрудники правоохранительных органов должны были доставить 24 млн рублей на стройплощадку ООО «ЦДС». Похитив деньги, злоумышленники скрылись.

В результате нападения один полицейский скончался, другой попал в больницу с тяжелыми травмами. В 2019 году преступников, которым вменялись бандитизм, разбой, убийство и покушение на убийство, незаконный оборот оружия, неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства и уничтожение идентификационного номера транспортного средства (чч.1,2 ст. 209, пп. «а,б,в» ч.4 ст. 162, пп. «е,ж,з» ч.2 ст. 105, ч.3 ст. 30 пп. «а,е,ж,з» ч.2 ст. 105, чч. 1,3 ст. 222, ч. 1 ст. 325.1, ч. 1 ст. 326 УК РФ) оправдали.

Позже, однако, дело было вновь пересмотрено, и на этот раз с бандитами обошлись по всей строгости: двое получили по 22 года тюрьмы, еще один — 20 лет. Все проведут это время в колонии строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино автомобилист врезался в машину скорой помощи: есть двое пострадавших.