Молодой водитель врезался в карету «скорой» в Колпино: пострадали двое

В каком состоянии находятся травмированные – не уточняется.

Авария в Колпинском районе Петербурга произошла сегодня ночью, 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленинградской области.

Все случилось на пересечении улиц Павловская и Братьев Радченко – там «Митсубиси Лансер» наехал на карету скорой помощи. По предварительным данным, молодой человек не предоставил врачам преимущество на дороге, что и стало причиной инцидента.

В результате пострадали два человека – водитель скорой и пассажир. Их госпитализировали, но не уточнятся, в каком состоянии.

Проводится проверка.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что в Ленобласти после ДТП нашли труп на дороге: возбуждено уголовное дело. Водитель скрылся с места происшествия, его личность устанавливается.