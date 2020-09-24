В Ленобласти после ДТП нашли труп на дороге: возбуждено уголовное дело

Пока что личность виновника ДТП не установлена. Фото: Pixabay

Пока что личность виновника ДТП не установлена. Фото: Pixabay

Водитель скрылся с места происшествия, его личность устанавливается.

В Ленинградской области 23 сентября произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону. Все случилось на трассе Волхов, неподалеку от деревни Бор. Там неизвестный сбил пешехода, а затем скрылся с места происшествия. По предварительным данным, водитель ехал в сторону города Кириши.

Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело. Они пытаются установить личность виновника аварии, но пока безрезультатно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД автомобиль на высокой скорости сбил фонарный столб. Конструкция по счастливой случайности никого не придавила.