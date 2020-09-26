Лжеминеры предупредили ФСБ о бомбах в школах и лицеях Петербурга

Неизвестные отправили на электронную почту УФСБ России по Петербургу и Ленобласти письмо о минировании школы и лицея.

Сообщение с угрозами было отправлено с зарегистрированного в Москве адреса в пятницу, 25 сентября. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Петербургу и Ленобласти, аноним указал, что приведет в действие взрывчатку в лицее № 488 и школе № 264 в Кировском и Выборгском районах.

Правоохранители проверили учебные заведения, но опасных устройств не обнаружили. Детей не эвакуировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «минеры» вывели на улицу сотрудников и студентов СПбГУЭФ на набережной Грибоедова.