«Минеры» вывели на улицу сотрудников и студентов СПбГУЭФ на набережной Грибоедова

Работников и студентов корпуса СПбГУЭФ на набережной канала Грибоедова вывели на улицу из-за сообщения «минеров».

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Вроде звонок о заминировании», — написал автор записи.

На опубликованных фотографиях видно, что к учебному заведению прибыли сотрудники МЧС.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный «подложил тротил» в «Макдоналдс» на Красносельском шоссе. Прибывшие правоохранители провели осмотр, но взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте не обнаружили.