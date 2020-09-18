Неизвестный «подложил тротил» в «Макдоналдс» на Красносельском шоссе

Неизвестный &#171;подложил тротил&#187; в &#171;Макдоналдс&#187; на Красносельском шоссе
Вывеска "Макдональдс". Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга неизвестный сообщил о «минировании» «Макдоналдса». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Об этом стало известно в четверг, 17 сентября. В 14:40 в отдел полиции поступил звонок от менеджера ресторана «Макдоналдс», расположенного на Красносельском шоссе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сотрудница рассказала, что на рабочий телефон ресторана позвонил неизвестный и сообщил, что в заведении «заложен тротил».

Прибывшие правоохранители провели осмотр, но взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте не обнаружили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за день анонимы заминировали 393 объекта, проводилась эвакуация. Неизвестные сообщали о «заложенных бомбах».

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