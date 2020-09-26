Петербург сохраняет лидерство по летальной статистике от коронавируса

В Петербурге от коронавирусной инфекции скончались еще 27 человек. Таким образом, город вновь занял первое место по числу жертв вируса в регионах России за минувшие сутки.

Об этом стало известно в субботу, 26 сентября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, всего в стране за сутки выявили 169 жертв новой инфекции.

На первом месте по летальной статистике оказался Петербург. Далее идет Москва с 17 скончавшимися от Covid-19. Третье место делят Ростовская область и Дагестан. В этих регионах от COVID-19 умерли 9 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России установлен трехмесячный рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки болезнь выявили у 7 523 человек — это максимум с 22 июня.