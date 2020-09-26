Петербургский пенсионер заявил о пропаже 114 млн рублей

Мужчина узнал об опустении счета случайно. Раньше он был акционером завода «Балтика».

В Санкт-Петербурге пенсионер заявил о пропаже более 115 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Мужчина в 90-х годах был акционером пивоваренного завода «Балтика». Он смог на этом хорошо заработать и хранил деньги на счету. Пропажу пенсионер обнаружил после посещения банка, где ему сообщили, что никаких средств нет. После выяснения всех обстоятельств выяснилось, что деньги были переведены на другую карту.

В результате было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое мигрантов похитили машину и пенсионера в Кронштадте и попали в ДТП.