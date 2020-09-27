Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от Covid-19

Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от Covid-19
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Московский мэр Сергей Собянин озвучил число местных жителей, которые добровольно вакцинировались от коронавируса.

Как сообщает ТАСС, вакцину от коронавирусной инфекции сделали уже более трех тысяч добровольцев. Ни у одного из них не появилось каких-либо побочных эффектов. Все они в хорошем самочувствии. По словам Собянина, он и сам привился от коронавируса. Также от отметил, что со временем объемы вакцинации увеличатся.

Кроме того, столичный мэр подчеркнул, что если человек не хочет заболеть коронавирусом, то необходимо сделать прививку.

«Эти разговоры «прививаться — не прививаться», они в другой логике находятся, потому что у нас два варианта: либо мы привьемся, либо можем находиться в постоянном риске заболеть», — пояснил Собянин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что детская вакцина против коронавируса будет в каплях для носа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина от коронавируса москва пандемия собянин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под Петербургом вновь заметили северной сияние
На Невском проспекте мужчина выпал с балкона 5 этажа
Петербургский «Кошкиспас» рассказал о количестве спасенных животных за 11 ...
Вторую гонку этапа «Формулы-2» в Сочи прервали из-за столкновения болидов
Войска Азербайджана ведут бои за важные высоты
Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от Covid-19
В Москве впервые с июня зафиксировали более 2 тысяч случаев заражения ...
Возле горы Афон произошло землетрясение магнитудой 5,3