Детская вакцина против коронавируса будет в каплях для носа

Детская вакцина против коронавируса будет в каплях для носа
В испытаниях примут участие дети постарше, а затем возраст волонтеров пойдет на понижение. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Детская вакцина против коронавирусной инфекции будет создана в формате назальных капель. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в скором времени российскую вакцину от Covid-19 под названием «Спутник V» могут испытать на детях. Детский препарат против новой болезни будет выпускаться в удобном формате.

Как сообщили РИА Новости, Гинцбург также отметил, что первоначально в клинических испытаниях примут участие дети постарше, а затем возраст добровольцев пойдет на понижение.

Напомним, 11 августа Россия официально зарегистрировала вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19, став первой в мире страной, завершившей эту разработку. Препарат создали специалисты научного Центра имени Гамалеи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала условия для формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу.

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