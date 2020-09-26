Названы условия для формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу

Пожизненный иммунитет к COVID-19 может сформироваться при определенных особенностях иммунной системы, а также в случае тяжелого течения болезни. Об этом рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, если человек переболел коронавирусом не в легкой форме, то у него должен сформироваться достаточный иммунитет, который не потребует вакцинации.

Профессор рассказал в фильме «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия 1», что при переносе болезни в легкой или бессимптомной форме уровень иммунитета может быть невысоким, поэтому потребуется вакцинация для профилактики заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала срок действия иммунитета к коронавирусу после введения вакцины «Вектора». По словам специалистов, защитный титр иммунитета появляется после второй иммунизации.