Петербургский художник придумал для городских районов шуточные гербы

Иллюстратор из Северной столицы Илья Тихомиров представил общественности новое творение — гербы петербургских районов.

Первая часть шуточной работы, которую художник опубликовал в воскресенье, 27 сентября, в своей группе в социальной сети «Вконтакте», собрала в себе гербы 9 районов. Среди них — Василеостровский, Выборгский, Кировский, Красносельский, Московский, Невский, Петроградский, Приморский и Фрунзенской. Напомним, в общей сложности город разделен на 18 районов.

На рисунках Тихомиров постарался изобразить отличительные черты районов. Также, гербы сопровождаются шуточными названиями. К примеру, Выборгский район получил подпись «Наука и жизнь», Василеостровский — «Остров сокровищ», а Невский — «Берега попутали».

Комментаторы восхитились работой художника и оценили точное попадание в цель в плане описания особенностей отдельных районов. Правда, нашлись и те, кто не с первого раза понял иронический посыл автора. К счастью, нашлись неравнодушные любители творчества иллюстратора, которые поспешили все разъяснить.

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