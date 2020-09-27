На Парнасе Алиса из страны чудес попыталась «открыть» проход в волшебный сад

Петербургский художник Loketski в рамках своей новой работы решил изобразить на заборе из профнастила в Выборгском районе героиню произведения Льюиса Кэрролла.

В воскресенье, 27 сентября, художник опубликовал новый пост в Instagram, где рассказал о новом творении, появившемся на улице Валерия Гаврилина. Арт был назван «Алиса в недоумении». Такое название связано с тем, что героиня на изображении пытается отогнуть забор в поисках волшебного сада, однако натыкается лишь на пустырь. Loketski объяснил, что жители Парнаса постоянно проделывают подобные кроличьи норы, но ничего сказочного, увы, по ту сторону ограждения не находят.

«Увеличиться, чтобы отодрать от клепок и загнуть профнастил. Уменьшиться, чтобы пролезть в образовавшуюся щель», — написал художник с отсылкой на сказку «Алиса в стране чудес».

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