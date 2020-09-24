В Петербурге появился «Пульт управления Вселенной»

Художник Северной столицы Loketski установил в Выборгском районе любопытный арт-объект, с помощью которого любой желающий сможет исправить что-либо во Вселенной.

Фотографию волшебного пульта творческий деятель опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Для создания объекта ему потребовалось задействовать пульт ГИБДД, пару кнопок и даже настоящий ювелирный камень — висмут. Об этом сообщает Neva.Today.

Также, к посту была прикреплена и инструкция к чудо-аппарату. В случае, если со Вселенной происходят странные вещи и ее необходимо расширить или даже схлопнуть, стоит нажать на соответствующие кнопки. Если же нужно сделать нечто другое, человеку нужно обратить свой взор на ювелирный камень и повлиять на Вселенную силой мысли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Парнасе появился арт-объект «Спокойствие», выполненный из гречки.