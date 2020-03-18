На Парнасе появился арт-объект «Спокойствие», выполненный из гречки

Помимо самой популярной у россиян крупы, в данной инсталляции задействованы рис, перловка, спички и туалетная бумага. Все то, что сейчас активно раскупают жители РФ в магазинах, поддавшись панике.

Автор в своем профиле в Instagram сообщил, что любой желающий может срезать для себя то, что ему необходимо, будь то рулон бумаги или гречка. Но посоветовал сделать это быстрее, пока составляющие культурного объекта не намокнут.

Работу художник Loketski посвятил нынешней ситуации в обществе, которая находится во взволнованном состоянии из-за распространения коронавирусной инфекции.

Примечательно, что инсталляцию уже разобрали дворники. Автор работы иронично отметил, что «Спокойствие продержалось 3 часа 15 минут».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский художник Loketski поздравил город с Днем Конституции арт-объектом на Парнасе.