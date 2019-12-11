Петербургский художник Loketski поздравил город с Днем Конституции арт-объектом на Парнасе

В Выборгском районе Северной столицы появилось очередное произведение уличного художника Loketski: кусок бетона, на котором процитирована Конституция.

О новом проекте городского «Бэнкси» стало известно в среду, 11 декабря. Петербургский независимый художник, творящий под псевдонимом Loketski напомнил о приближающемся Дне Конституции, который ежегодно празднуется в России 12 декабря.

На куске бетона художник разместил цитату из отечественной Конституции. Арт-объект появился на Парнасе, неподалеку от дома №2 по Старожиловской улице.

Отметим, что Loketski известен остросоциальной направленностью своего творчества. Так, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что художник переосмыслил новый логотип Санкт-Петербурга, который неоднозначно восприняли жители города. Loketski разместил метабренд на урне, озаглавив работу «Урна для выброшенных денег».