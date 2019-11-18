Уличный художник Loketski переосмыслил метабренд Петербурга

Loketski изобразил переосмысленный метабренд на одной из урн Парнаса. Скриншот: instagram.com/loketski

Loketski изобразил переосмысленный метабренд на одной из урн Парнаса. Скриншот: instagram.com/loketski

Уличный художник Loketski раскритиковал новый метабренд Петербурга. Переработанный вариант логотипа он изобразил на мусорном баке.

Loketski представил переосмысленный метабренд Петербурга — бирюзовое солнце с надписью «Санкт-Ветербург».

«Слово «ветер» в моей версии мета-бренда символизирует типичную петербургскую погоду с одной стороны, и то, на что выброшены наши с вами 7 млн. руб», — пояснил он.

На двух других сторонах урны размещены надписи «для выброшенных денег» и «для откатов».

Напомним, что новый метабренд Петербурга был разработан агентством SPN Communication. Собой он представляет бирюзовый круг с надписью «Санкт-Петербург». По задумке авторов метабренд символизирует северное солнце и «веру в прорыв и озарение». Стоимость его составила более 7 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Loketski намерен привлечь прокуратуру к проверке контракта на разработку метабренда Петербурга. В его интересах в ведомство обратятся юристы. К их помощи Loketski прибегнул для сохранения анонимности.