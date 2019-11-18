Loketski просит прокуратуру проверить расход денег на метабренд Петербурга

Стрит-арт художник Loketski просит компетентные органы проверить контракт на разработку метабренда Петербурга. Потраченные на дизайн деньги, по его мнению, были выброшены на ветер.

В целях сохранения анонимности Loketski просит юристов обратиться в прокуратуру.

«Сегодня с утра он прислал на наш сайт через форму обратной связи сообщение с просьбой в его интересах обратиться в прокуратуру. Сам он хочет сохранить анонимность и от своего имени обращаться не готов», — рассказал gazeta.spb.ru юрист компании «Красников и партнеры» Юрий Красников.

Обращение в прокуратуру пока не подано, однако юристы готовы выполнить просьбу Loketski. О результатах проверки уличному художнику сообщат по электронной почте.

«Я думаю, что граждане России имеют право интересоваться законностью расходования бюджетных средств», — отметил Красников.

Свое мнение о метабренде Loketski также выразил с помощью нового арт-объекта. На одной из урн на Парнасе появилось «бирюзовое солнце» с надписью «Санкт-Ветербург».

Качество логотипа, как подчеркнул художник, не выдерживает серьезное критики. Но особенно возмущает его стоимость — около 7 млн рублей.

«Слово «ветер» в моей версии мета-бренда символизирует типичную петербургскую погоду с одной стороны, и то, на что выброшены наши с вами 7 млн. руб. — с другой», — пояснил он.

Напомним, метабренд Петербурга представили 13 ноября на конференции «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты». Собой он представляет бирюзовый круг с надписью «Санкт-Петербург». Метабренд, по словам авторов, символизирует бирюзовое северное солнце и веру в прорыв и озарение. Разработкой его занималось агентство SPN Communication. Стоимость, по данным СМИ, составила 7,05 млн рублей.