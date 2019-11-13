В Смольном презентовали метабренд Петербурга

На конференции «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты» был представлен логотип Северной столицы, чья визуальная составляющая должна была заменить предыдущую версию авторства Артемия Лебедева.

Ранее в Сети появился проект метабренда, на котором был представлен основатель Петербурга Петр I. Этот вариант вызвал критику со стороны горожан и дизайнеров. Однако в окончательной версии, которую презентовали в среду, 13 ноября, изображения первого российского императора не оказалось.

В основу городского логотипа лег круг бирюзового цвета, который символизирует «бирюзовое северное солнце», а также «веру в прорыв и веру в озарение». Внутри круга расположено название города, причем шрифт подобран специально, чтобы элементы букв ассоциировались с разводными мостами, одним из главных символов Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о предыдущем варианте логотипа, попавшем в Сеть в октябре 2019 года.