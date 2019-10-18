В Сети опубликовали новый туристический логотип Петербурга

Будущий туристический логотип Северной столицы слили в интернет до его официальной презентации в ноябре.

Юрий Запесоцкий, директор компании, участвовавшей в конкурсе на разработку логотипа, опубликовал изображение в своем профиле на Facebook. Запесоцкий также отметил, что его компания решила участвовать в тендере даже несмотря на сжатые сроки реализации — 40 дней. Он написал, что в конкурсе они заняли второе место. А победителем тендера стало агентство SPN Communications.

На новой эмблеме туристического логотипа Петербурга изображена голова Петра I в черно-белом цвете. Его голову обрамляет бирюзовый круг, а под ней расположена черная надпись SAINT PETERSBURG с голубыми вставками. Дополнять логотип будет слоган Create the Great.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изображение Петра I станет новым логотипом Петербурга.