Азмун рассказал, как себя чувствует после матча с «Уфой»

Футболист получил травму, его уносили с поля на носилках.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, получивший травму во время матча с «Уфой», рассказал, как себя чувствует. Новостями он поделился в своем Instagram-аккаунте.

Игрок отметил, что ему сделали МРТ и стало понятно, что ничего серьезного не случилось. Азмун надеется, что сможет принимать участие в следующих матчах. Он также поблагодарил всех болельщиков, которые переживали за него.

Напоминаем, что «Зенит» и «Уфа» встретились в рамках РПЛ, встреча завершилась со счетом 6:0. Азмун смог забить два года, поле он покинул на носилках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» выиграл выиграл в первом тайме с «Уфой», по голу забили Дзюба и Азмун.