«Зенит» выиграл выиграл в первом тайме с «Уфой», по голу забили Дзюба и Азмун

&#171;Зенит&#187; выиграл выиграл в первом тайме с &#171;Уфой&#187;, по голу забили Дзюба и Азмун
Счет на табло — 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» закончил первый тайм победой над «Уфой». По голу забили футболисты Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Счет на табло — 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Преимущество Петербурга увеличил Дзюба, забивший пенальти на 32-й минуте игры. Счет в игре открыл Азмун, оформив пенальти с подачи полузащитника Вильмара Барриоса.

На данный момент сне-бело-голубые идут в лидерах турнирной таблицы, за восемь матчей петербуржцы набрали 17 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зенитовцы играют в лазурной форме, вратарь — в черной. Гости вышли на поле в белой форме, вратарь — в желтой.

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