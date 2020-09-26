«Зенит» выиграл выиграл в первом тайме с «Уфой», по голу забили Дзюба и Азмун

Счет на табло — 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Фото: ФК "Зенит"

Счет на табло — 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» закончил первый тайм победой над «Уфой». По голу забили футболисты Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Счет на табло — 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Преимущество Петербурга увеличил Дзюба, забивший пенальти на 32-й минуте игры. Счет в игре открыл Азмун, оформив пенальти с подачи полузащитника Вильмара Барриоса.

На данный момент сне-бело-голубые идут в лидерах турнирной таблицы, за восемь матчей петербуржцы набрали 17 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зенитовцы играют в лазурной форме, вратарь — в черной. Гости вышли на поле в белой форме, вратарь — в желтой.