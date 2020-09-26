В субботу «Зенит» сыграет с «Уфой» под открытой крышей

В субботу &#171;Зенит&#187; сыграет с &#171;Уфой&#187; под открытой крышей
"Газпром Арена". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня «Зенит» сыграет с «Уфой» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги. Футболисты встретятся на «Газпром Арене» под открытой крышей.

Игра состоится в субботу, 26 сентября, в 16:30, но стадион откроется в 14:30. Болельщиков просят приходить заранее для прохождения стандартных процедур осмотра.

Зенитовцы сыграют в лазурной форме, вратарь — в черной. Гости же выйдут на поле в белой форме, вратарь — в желтой.

Сейчас «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» передумал покупать слишком дорогого Де Пауля. Изначально петербургский клуб предлагал за полузащитника около 25 миллионов евро, итальянский клуб, однако, настаивал на сумме на 10 миллионов евро больше.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Газпром Арена" "Зенит" новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России установлен трехмесячный рекорд по заболеваемости коронавирусом
Суд прекратил производство по делу о невыдаче кредита «слепому» ...
В Красном Селе манипулятор направил легковушку с прицепом на пешеходов
В субботу «Зенит» сыграет с «Уфой» под открытой крышей
Назван срок действия иммунитета к коронавирусу после введения вакцины ...
Роспотребнадзор объяснил рост случаев коронавируса
В России за сутки выявили 7 523 инфицированных Covid-19
Китайская таможня нашла коронавирус на продуктах из России