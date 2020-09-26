В субботу «Зенит» сыграет с «Уфой» под открытой крышей

Сегодня «Зенит» сыграет с «Уфой» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги. Футболисты встретятся на «Газпром Арене» под открытой крышей.

Игра состоится в субботу, 26 сентября, в 16:30, но стадион откроется в 14:30. Болельщиков просят приходить заранее для прохождения стандартных процедур осмотра.

Зенитовцы сыграют в лазурной форме, вратарь — в черной. Гости же выйдут на поле в белой форме, вратарь — в желтой.

Сейчас «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» передумал покупать слишком дорогого Де Пауля. Изначально петербургский клуб предлагал за полузащитника около 25 миллионов евро, итальянский клуб, однако, настаивал на сумме на 10 миллионов евро больше.