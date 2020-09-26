«Зенит» передумал покупать слишком дорогого Де Пауля

Петербургский футбольный «Зенит» решил отказаться от трансфера полузащитника итальянского клуба «Удинезе» Родриго Де Пауля. Причиной стала высокая цена.

Как сообщает издание Sport.ru, клубы так и не смогли прийти к соглашению по части финансов. Изначально «Зенит» предлагал за полузащитника около 25 миллионов евро, итальянский клуб, однако, настаивал на сумме на 10 миллионов евро больше.

Неготовым заплатить такую сумму за Де Пауля оказался и английский клуб «Лидс», который также интересовался игроком.

Ранее gazeta.spb.ru писала о жалобах со стороны фанатов «Зенита». Они заявили, что им пришлось отменить праздничные мероприятия в честь 40-летия фанатского движения из-за, по их утверждениям, давления силовых структур. Полиция якобы запретила шествие с использованием пиротехники.