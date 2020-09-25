Фанаты «Зенита» утверждают, что силовые структуры испортили им праздник

Фанаты «Зенита» утверждают, что силовые структуры испортили им праздник
Фанаты "Зенита". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Фанаты «Зенита» отменили праздничные мероприятия в честь 40-летия фанатского движения из-за, по их утверждениям, давления силовых структур.

По данным сайта петербургских фанатов «Ландскрона», полиция запретила шествие с использованием пиротехники и распитием алкогольных напитков и запретила сделать общее фото у стадиона в знак поддержки «ушедших из движения». Эти требования, как считают фанаты, избыточны.

По мнению полиции, данные требования направлены на достижение безопасности и соблюдение законов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил фанатов с юбилеем клуба «Зенит».

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Фанаты «Зенита» утверждают, что силовые структуры испортили им праздник
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