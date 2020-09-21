Фанатскому движению «Зенита» исполнилось 40 лет

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил преданных фанатов футбольного клуба Северной столицы «Зенит» с 40-летием.

Сегодня, 21 сентября, фанатское движение сине-бело-голубых отмечает свой 40-й день рождения. Глава города отметил, что на протяжении всех этих лет болельщики постоянно поддерживали своих кумиров: и на домашних матчах, и на выездных. Вместе с ними встречали как победы, так и поражения.

Губернатор пожелал фанатам и впредь оставаться поддержкой и опорой футболистов. Напомним, что создание движения пришлось на 1980 год, когда «Зенит» стал бронзовым призером чемпионата СССР по футболу — это были первые награды петербургской команды.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Зенит» раздумывает над приобретением дорогостоящего игрока из «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Его трансфер может обойтись клубу в 33 млн евро.