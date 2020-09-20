«Зенит» интересуется покупкой футболиста «Манчестер Юнайтед»

Игрок рассчитывает на зарплату в размере 33 миллиона евро.

Петербургский клуб «Зенит» думает над покупкой футболиста «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Об этом сообщил ESPN, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что игрок хочет тренироваться у Жозе Моуринью и рассчитывает заработать 33 миллиона евро. Непонятной, какой клуб выберет Лингрард.

Напоминаем, что игрок выступает за «Манчестер Юнайтед» на протяжении девяти лет. В прошлом сезоне он принял участие в 22 матчах АПЛ, в рамках которых забил один гол. Его контракт с клубом истекает в следующем году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» не смог обыграть «Урал» в матче 8-го тура РПЛ. Встреча команд закончилась со счетом 1:1. Матч проходил в Екатеринбурге.