«Зенит» не смог обыграть «Урал» в матче 8-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча команд закончилась со счетом 1:1. Матч проходил в Екатеринбурге.

Открыть счет зенитовцы смогли в начале встречи — отличился Артем Дзюба. Ближе к концу игры Андрей Панюков сравнял счет. Вырваться вперед гости так и не смогли.

Из 19 встреч между двумя клубами это третья ничья, остальные 16 матчей заканчивались победой сине-бело-голубых. По итогам этой игры «Зенит» все равно остается первым в турнирной таблице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» хочет купить нападающего «Торино». Речь идет о футболистке Симоне Дзадза. В прошлом сезоне игрок вышел на поле 24 раз, сумев забить шесть голов.