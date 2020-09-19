«Зенит» не смог обыграть «Урал» в матче 8-го тура РПЛ

&#171;Зенит&#187; не смог обыграть &#171;Урал&#187; в матче 8-го тура РПЛ
«Зенит» сыграл против «Урала». Фото: twitter.com/zenit_spb

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча команд закончилась со счетом 1:1. Матч проходил в Екатеринбурге.

Открыть счет зенитовцы смогли в начале встречи — отличился Артем Дзюба. Ближе к концу игры Андрей Панюков сравнял счет. Вырваться вперед гости так и не смогли.

Из 19 встреч между двумя клубами это третья ничья, остальные 16 матчей заканчивались победой сине-бело-голубых. По итогам этой игры «Зенит» все равно остается первым в турнирной таблице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» хочет купить нападающего «Торино». Речь идет о футболистке Симоне Дзадза. В прошлом сезоне игрок вышел на поле 24 раз, сумев забить шесть голов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" "Урал" спорт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грузовик попал в ДТП и засыпал Новоприозерское шоссе дровами
«Зенит» не смог обыграть «Урал» в матче 8-го тура РПЛ
В России впервые за семь лет на экономику потратят больше, чем на оборону
В Тосненском районе пожарные потушили второй частный дом за сутки
В Минске на «блестящем марше» оппозиции прошли задержания
Спасатели полтора часа тушили частный дом на Зарубинской
Навальный сообщил о выходе из состояния «технически живого человека»
Губернатор Саратовской области подхватил коронавирусом