«Зенит» хочет купить нападающего «Торино»

Речь идет о футболистке Симоне Дзадза.

ФК «Зенит» рассматривает возможность покупки нападающего итальянского клуба «Торино». Речь идет о футболисте Симоне Дзадза, которому хотят предложить контракт, но не уточняется, на какой срок. О переговорах сообщает Tuttomercatoweb.

Известно, что действующий контракт Дзадза рассчитан до 2023 года, но он может покинуть клуб уже этой осенью. Его стоимость оценивают в 6,5 млн евро. Напоминаем, что в прошлом сезоне игрок вышел на поле 24 раз, сумев забить шесть голов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» проводит переговоры с «Сочи» по возможному переходу Ригони. За неделю стороны должны прийти к конкретному решению. При этом, известно, что в «Сочи» не готовы платить за игрока 4-5 миллионов евро.