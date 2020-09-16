«Зенит» хочет купить нападающего «Торино»

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Пока что слухи не подтверждали. Фото: pixabay.com

Речь идет о футболистке Симоне Дзадза.

ФК «Зенит» рассматривает возможность покупки нападающего итальянского клуба «Торино». Речь идет о футболисте Симоне Дзадза, которому хотят предложить контракт, но не уточняется, на какой срок. О переговорах сообщает Tuttomercatoweb.

Известно, что действующий контракт Дзадза рассчитан до 2023 года, но он может покинуть клуб уже этой осенью. Его стоимость оценивают в 6,5 млн евро. Напоминаем, что в прошлом сезоне игрок вышел на поле 24 раз, сумев забить шесть голов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» проводит переговоры с «Сочи» по возможному переходу Ригони. За неделю стороны должны прийти к конкретному решению. При этом, известно, что в «Сочи» не готовы платить за игрока 4-5 миллионов евро.

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