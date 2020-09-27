В Петербурге состоялось Флайборд-шоу: Gazeta.SPb показывает, как это было

В Петербурге состоялось Флайборд-шоу: Gazeta.SPb показывает, как это было
Петербуржы и гости города любовались на необычное шоу. Фото: Gazetaspb/Валентин Егоршин

Горожан и гостей города развлекли незабываемым зрелищем, в которым сошлись вода и пламя.

В центре Санкт-Петербурга сегодня вечером, 27 сентября, состоялось пиротехническое Флайборд-шоу. Его устроили в честь Дня туриста. Горожане увидели водно-воздушное шоу с элементами акробатики, лазерами и пиротехникой. По его окончанию зрителям предложили посмотреть на праздничный салют на воде с участием гидроциклистов. Благодаря подцветке, шоу выдалось ярким и незабываемым, о чем сообщают очевидцы происходящего.

Далеко не все петербуржцы остались довольны — некоторые считают, что устраивать подобные мероприятия во время пандемии коронавируса нельзя. Для тех, кто пропустил шоу, Gazeta.SPb подготовила фоторепортаж.

Флайборд-шоу. Фото: Gazetaspb/Валентин Егоршин
Флайборд-шоу. Фото: Gazetaspb/Валентин Егоршин
Флайборд-шоу. Фото: Gazetaspb/Валентин Егоршин
Флайборд-шоу. Фото: Gazetaspb/Валентин Егоршин
Флайборд-шоу. Фото: Gazetaspb/Валентин Егоршин
Флайборд-шоу. Фото: Gazetaspb/Валентин Егоршин
Флайборд-шоу. Фото: Gazetaspb/Валентин Егоршин

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спортсмен-экстремал Денис Вовк поставил мировой рекорд по перетягиванию самолёта с места.

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репортаж флайборд-шоу


 

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