Спортсмен-экстремал Денис Вовк ставит мировой рекорд по перетягиванию самолёта с места – фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

25 сентября в аэропорту Пулково воздушное судно Airbus A-319 «Спортолет» сдвинулось с места не по команде пилота, а благодаря силе и ловкости спортсмена. Денис Вовк – атлет «силового экстрима» устанавливает мировой рекорд в направлении трек-пул. О том, как спортсмен тянет воздушное судно весом 43 000 кг – в фоторепортаже Gazeta.SPb.ru.

Уникальность мероприятия скрывается в цифрах. Обычно такой трюк выполняют атлеты весом от 150 кг, Денис весит менее 90, поэтому, протянув самолёт с места, он установит мировой рекорд.

Трек-пул является самым популярным упражнением в экстремальном спорте. С помощью каната обычно сдвигают с места автомобили, поезда и троллейбусы. Спортсмен надевает специальную упряжку, которая фиксирует канат, и с помощью своей силы тянет транспортное средство.

Поддержать Дениса в этом деле может только его тренер – Артём Тарасов – один из сильнейших атлетов Европы по «Силовому экстриму» в категории до 105 кг и известный блогер. Он также присутствовал в Пулково.

Напомним, что Airbus A-319 «Спортолет» – это лайнер, посвящённый российскому спорту. Проект был реализован в 2018 году с целью поддержки российских спортсменов и достижения высоких результатов.