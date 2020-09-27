Цискаридзе заявил, что Большой театр намеренно травил Волочкову

На балерину был заказ, уверяет артист балета.

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что его коллегу, танцовщицу Анастасию Волочкову, намеренно травили в Большом театре. Подробностями знаменитость поделился в интервью на YouTube. Он заявил, что у руководства учреждения был «заказ» на приму. Делалось все, чтобы унизить артистку.

Цискаридзе вспоминает, что первым танцевал с Волочковой в Москве. Тогда его попросили соврать, что он якобы не может поднять балерину. Когда артист отказался, последовала месть.

«У них был заказ на Волочкову. Настю заказали,»

— рассказал артист балета на шоу «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым».

Он добавил, что никому не желает пережить то же, что и Волочкова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова заявила о своем месте в российской истории.