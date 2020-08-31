Волочкова заявила о своем месте в российской истории

Волочкова заявила о своем месте в российской истории
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова решила напомнить недоброжелателям о своем месте в истории.

Высказаться она решила в своем Instagram-аккаунте. Последний пост звезда посвятила хейтерам, сравнив «мозоли на их языках» со своими измученными балетом стопами.

«Я навсегда уже вошла в Историю России как Русская Балерина», — написала Волочкова в соцсети.

Танцовщица также заявила, что немногие из таких комментаторов достигли «своих вершин», чтобы осуждать других. И добавила, что говорить плохо о ней могут только «злые недолюбленные тетки».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова отправилась в свадебное путешествие с тайным избранником перед свадьбой.

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