Волочкова отправилась в свадебное путешествие с тайным избранником перед свадьбой

Анастасия Волочкова без пяти минут жена. Совсем скоро балерина первый раз отправится под венец, однако отметить радостное событие она решила перед церемонией бракосочетания.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она опубликовала новое фото, на котором предстала в белом мини платье с глубоким декольте и серебристых босоножках. За руку танцовщицу держит ее избранник, лицо которого балерина решила скрыть от посторонних глаз.

Кроме того, Волочкова не стала раскрывать, куда именно она отправилась в свадебное путешествие. Никто еще не видел лица ее возлюбленного. Изредка в постах и сторис он мелькает «по частям».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова поборола аэрофобию в пачке. Она призналась, что полет «был незабываемый».