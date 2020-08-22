Волочкова отправилась в свадебное путешествие с тайным избранником перед свадьбой

Волочкова отправилась в свадебное путешествие с тайным избранником перед свадьбой
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова без пяти минут жена. Совсем скоро балерина первый раз отправится под венец, однако отметить радостное событие она решила перед церемонией бракосочетания.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она опубликовала новое фото, на котором предстала в белом мини платье с глубоким декольте и серебристых босоножках. За руку танцовщицу держит ее избранник, лицо которого балерина решила скрыть от посторонних глаз.

Кроме того, Волочкова не стала раскрывать, куда именно она отправилась в свадебное путешествие. Никто еще не видел лица ее возлюбленного. Изредка в постах и сторис он мелькает «по частям».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова поборола аэрофобию в пачке. Она призналась, что полет «был незабываемый».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анастасия волочкова инстаграм свадебное платье


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Невском автомобилист проехал на «красный» и сбил мотоциклиста
В деревне Торики спасатели МЧС потушили погреб и баню
Взрыв в жилом доме в Ярославле: под завалами нашли тела еще одной женщины и ...
На Моховой спасатели полчаса тушили полыхающий ВАЗ
На Московском шоссе ночью Ford сгорел дотла
Выходные в Петербурге будут теплыми и дождливыми
С понедельника петербуржцев начнут прививать от гриппа
Волочкова отправилась в свадебное путешествие с тайным избранником перед свадьбой