Волочкова рассказала, что поборола аэрофобию в пачке

Бывшая балерина Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала поклонникам свою гибкость, запечатлев шпагат возле летательного аппарата. Она рассказал поклонникам, как преодолевала аэрофобию.

Новым снимком с аэродрома звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. На фото она запечатлена в пачке и пуантах. Танцовщица сделала вертикальный шпагат у автожира (гибрида самолета и вертолета). Она призналась, что полет на нем «был незабываемый».

К настоящему моменту пост балерины набрал более 4,5 тыс. лайков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обнаженная Анастасия Волочкова показала новую купель. Она напомнила, что ее «прежняя» купель все еще ждет своего хозяина.