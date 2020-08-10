Обнаженная Волочкова показала новую купель

Анастасия Волочкова похвасталась именной купелью. Фотографироваться в новом месте для омовений российская балерина решила полностью обнаженной.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На снимке она позирует, прикрывшись банным веником.

Большинство подписчиков не оценили откровенный кадр, а также поинтересовались, где же ее знаменитый шпагат. Нашлись и те, кто поддержал балерину, вспомнив, что ее дважды оштрафовали за поездку в закрытое на карантин село Дивеево в Нижегородской области.

Балерина также напомнила, что ее «прежняя» купель по-прежнему ждет своего хозяина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова возмутилась из-за слов Борисовой и требует миллион рублей. Таким образом звезда хочет защитить свои честь и достоинства. Балерина уже подавала похожий иск, но его не стали рассматривать из-за нарушений в составлении.