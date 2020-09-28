Пенсионер из Колпино остался с билетами «банка приколов» после визита соцработника

Пенсионер из Колпино остался с билетами &#171;банка приколов&#187; после визита соцработника
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: pixabay

В Колпинском районе Петербурга лже-соцработники оставили местного жителя с банкнотами банка приколов. Они вошли в квартиру под предлогом замены денежных средств.

Инцидент случился 3 сентября в одном из домов на улице Вавилова. В отдел полиции 86-летняя женщина обратилась только 27 числа. Она рассказала, что неизвестный мужчина, представившись соцработником, проник в ее квартиру, где совершил подмену банкнот на билеты «банка приколов», после чего скрылся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ущерб составил 253 тыс. рублей.

Примет неизвестного пенсионерка не запомнила. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский пенсионер заявил о пропаже 114 млн рублей. Мужчина хранил деньги на счету.

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