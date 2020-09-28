В Гатчине сотрудник газовой службы похитил у пенсионерки 300 тысяч

В Гатчинском районе Ленобласти лже-сотрудник газовой службы проник в квартиру пенсионерки.

Преступный инцидент произошел 22 сентября в Гатчине. В отдел полиции обратилась пожилая жительница с заявлением о том, что неизвестный похитил находящиеся в свободном доступе 306 тыс. рублей и скрылся с места происшествия.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионерка не обращалась в полицию, поскольку обнаружила пропажу денег только 27 сентября.

Правоохранители изъяли следы пальцев рук. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионер из Колпино остался с билетами «банка приколов» после визита соцработника. Злоумышленник вошел в квартиру под предлогом замены денежных средств.