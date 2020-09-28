За сутки в Санкт-Петербурге не нашли ни одной смерти от COVID-19

За сутки в Санкт-Петербурге не нашли ни одной смерти от COVID-19
В Петербурге зарегистрировали новые смерти от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге почти каждый день регистрируют летальные исходы от заболеваний, ставших последствиями коронавирусной инфекции. За последние сутки же сутки в Северной столице не было выявлено ни одного случая смерти от COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 28 сентября. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за время с начала коронавирусной пандемии в Северной столице зафиксировали смерти 2 894 пациентов, ставших жертвами COVID-19.

На сегодняшний день общее число случаев инфицирования коронавирусом в городе на Неве составляет 42 494. За прошедшие сутки в Петербурге нашли 237 новых зараженных. Диагноз сняли 28 810 переболевшим пациентам, которые сдали отрицательные тесты. А за последние 24 часа выздоровели 119 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России провели более 45,4 млн тестов на коронавирус. На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 224 240 человек.

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