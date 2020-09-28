В Минобороны Армении опровергли данные о крупных потерях среди военных в Карабахе

Информация Азербайджана о гибели более 550 армянских военнослужащих не соответствует действительности. Такое заявление сделал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

На своей странице в Facebook он опровергл сообщение Азербайджана об 550 убитых в Нагорном Карабахе армянских военнослужащих. Ованнисян также отметил, что текущей ночью боевые действия там продолжались.

Данные о потерях Еревана представитель Минобороны не уточнил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Закавказье Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с агрессией со стороны Азербайджана.