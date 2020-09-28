«Спрыгнул на пути и убежал в туннель»: в метро остановили движение поездов до «Дыбенко»

Движение на Правобережной линии метро закрыли в 10:05. Фото: vk.com/spb_today

Движение на Правобережной линии метро закрыли в 10:05. Фото: vk.com/spb_today

Утро понедельника началось для сотрудников петербургского метрополитена с погони за пассажиром, который спрыгнул на пути и скрылся в туннеле. Из-за этого пришлось остановить движение поездов.

Как сообщили в пресс-службе подземки Петербурга, движение от станции «Дыбенко» до «Площади Александра Невского» на Правобережной линии метро закрыли в 10:05. Причиной назвали «падение на путь пассажира». Убежавшего в туннель человека поймали быстро — в 10:13 движение было восстановлено.

«В 10.13 движение восстановлено, пассажир жив», — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что движение «встало» от «Достоевской» в сторону «Дыбенко».

«Человек спрыгнул на пути и убежал в туннель», — сообщают петербуржцы.

Одна из пользовательниц пишет, что человек убежал метров на пять вглубь туннеля и нача раздеваться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нетрезвый петербуржец спрыгнул на рельсы на станции метро «Обводный канал».