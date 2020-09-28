Ученый с Тореза перевел «банковским мошенникам» 800 тысяч

Ученый с Тореза перевел &#171;банковским мошенникам&#187; 800 тысяч
Пенсионер обратился к полицейским за помощью. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга пожилой ученый перевел на счет «банковских аферистов» крупную сумму. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции обратился 84-летний ведущий научный сотрудник физико-технического института, проживающий на улице Мориса Тореза, дом №86. Он рассказал, что ему на мобильный телефон с различных номеров поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками ПАО «Сбербанк России».

Как стало известно gazeta.spb.ru, собеседники заявили, что с банковского счета горожанина пытаются снять деньги и для безопасности необходимо перевести их на другой счет. Мужчина послушался аферистов и перевел на указанный счет 800 тыс. рублей.

Полицейские начали розыск злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине сотрудник газовой службы похитил у пенсионерки 300 тыс. рублей. Правоохранители изъяли следы пальцев рук.

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