На улицах завоют сирены, а в Мюзик-Холле заиграет музыка из советских кинофильмов: что ждет Петербург на этой неделе

Проверка системы оповещения о ЧС, окончание срока пребывания в СИЗО вдовы рэпера Картрайта, один из главных иудейских праздников, форумы, концерты и фестивали: анонс событий на предстоящую неделю от Gazeta.SPb.ru.

Безопасность

В пятницу, 2 октября, в Петербурге проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. С 11:30 до 11:40 в городе зазвучат электромеханические сирены, а из уличных громкоговорителей, а также по телевизору и проводному радио раздастся «Внимание всем!». Об этом предупреждает СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр». Это необходимо для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств и каналов связи, а также отработать действия при ЧС всех привлеченных служб.

Инвестиции

В среду, 30 сентября, в Петербурге состоится одно из ключевых международных мероприятий Ленинградской области в сфере экономики — Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF ´ 2020. Его участники обсудят перестройку глобальных и создание региональных цепочек добавленной стоимости, тенденции регионализации международной экономики, поиск инвестиционных и экспортных ниш для предприятий 47 региона в новых экономических реалиях. А на одной из площадок правительство Ленинградской области и инвесторы подпишут соглашение.

Криминал

В среду, 30 сентября, истекает срок нахождения в СИЗО вдовы расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марины Кохал. Она была отправлена в следственный изолятор по решению Смольнинского районного суда Петербурга в начале августа. Напомним, женщину арестовали по обвинению в убийстве. Следствие считает, что между супругами произошел конфликт, который закончился страшной трагедией. Сама Марина утверждала, что Александр скончался от передозировки наркотиками. Тело музыканта было расчленено. По словам Кохал, она хотела избавиться от трупа, чтобы «сохранить о Картрайте светлую память».

Религиозные праздники

Вечером в пятницу, 2 октября, иудеи встретят 5881-й год от сотворения мира: согласно еврейскому календарю, в это день начинается месяц Тишрей. Он знаменуется чередой праздников: Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот и Симхат Тора.

В 2020 году на 2 октября приходится Суккот (или «Праздник кущей (шалашей)». Он установлен в память 40-летнего странствия еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную. В то время люди жили в палатках и шалашах из веток. Верующие устраивают застолье в сукках (специальных шалашах, которые ставят на улице) — в них нужно проводить как можно больше времени, а если позволяет погода — ночевать.

Культура

В среду, 30 сентября, симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» под руководством маэстро Фабио Мастранджело откроет сезон. В рамках концерта «Время, вперед!» прозвучит классическая и современная музыка из популярных советских кинофильмов и шедевров голливудского кинематографа.

В четверг, 1 октября, в Международный день музыки, петербургская филармония будет ждать слушателей на концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

С 1 по 26 октября В Петербурге пройдет ХХХ Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». На сцене «Балтийского дома» можно будет увидеть спектакли российских режиссеров: Генриетты Яновской, Дмитрия Крымова, Владимира Панкова, Иосифа Райхельгауза и др.

Также с 1 по 11 октября в Северной столице пройдёт X Форум малых музеев. Участниками и организаторами тематических программ и мероприятий стали музей «Разночинный Петербург», музей Хлеба, музей-институт семьи Рерихов, музейный комплекс в Разливе, музей истории Кронштадта, музей-квартира А. Блока, музей «Невская застава» и многие другие.