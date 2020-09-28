Студенты СПбГУ вынуждены голодать из-за принудительного карантина в общежитии

Студентки СПбГУ рассказали, что их принудили сидеть на карантине в общежитии в Петергофе, так как у них мог быть контакт с инфицированным Covid-19 преподавателем. 11 человек находятся на самоизоляции.

Их посадили на двухнедельный карантин в пятницу. Причиной стало возможное заражение одного из преподавателей коронавирусной инфекцией — в семье у сотрудника есть заболевшие.

Как сообщил «АБК», таким решением студенты оказались недовольны. По словам учащихся, они остались без еды и воды. Им запрещается выходить на кухню, а также пользоваться прачечной. Студенты также рассказали, что им не показывали никаких приказов или распоряжений на данное мероприятие, но пригрозили отчислением за несоблюдение карантина.

Первый проректор СПбГУ отметила, что все эти студенты могут воспользоваться услугами волонтеров для доставления всего необходимого для проживания. Выпустят учащихся из заточения после получения результатов теста на новый вирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России коронавиурсом заболели еще 8 135 человек.