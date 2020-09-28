В России коронавиурсом заболели еще 8 135 человек

На территории России за последние сутки выявили 8 135 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заражений достигло 1 159 573.

Об этом стало известно в понедельник, 28 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, больше всего заражений в Москве (2 217), Петербурге (237) и Подмосковье (212).

Всего в стране скончались 20 385, побороть болезнь смогли 945 920 человек.

Напомним, вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Познер ответил критикам российской вакцины от коронавируса.