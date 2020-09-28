«Идиотство»: Познер ответил критикам российской вакцины от коронавируса

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

По его словам, у него нет повода думать, что российские ученые обманули граждан, когда заявили о создании «антивируса». Также Познер не думает, что такие люди, как мэр Москвы Сергей Собянин, говорят неправду насчет вакцины от новой болезни.

Согласно данным на сайте телеведущего, он отметил, что пренебрежительное отношение Запада к российской вакцине связано с их отношением к РФ.

«Идиотство, конечно, но это так», — подытожил Познер.

Напомним, что 11 августа Россия официально зарегистрировала вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19, став первой в мире страной, завершившей эту разработку. Препарат создали специалисты научного Центра имени Гамалеи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Познер объяснил, почему между Россией и США складываются враждебные отношения. Причина, в том числе, по его словам, и в СМИ.