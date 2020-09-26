Познер объяснил вражду американцев и россиян

Владимир Познер. Фото: Википедия/Augustas Didžgalvis
Телеведущий Владимир Познер. Фото: Википедия

Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему между Россией и США складываются враждебные отношения. Причина, в том числе, по его словам, и в СМИ.

Об этом Познер сообщил в интервью «Комсомольской правде». Он отметил, что американские телеканалы транслируют только отрицательные картинки о России. Впрочем, добавил он, аналогичная ситуация сложилась и на российском телевидении.

Телеведущий также прокомментировал ситуацию с протестами США. Он отметил: для того, чтобы понять ее, нужно обстоятельно изучить ситуацию внутри страны. Между тем, люди привыкли судить о событиях в мире, опираясь только на опыт проживания в собственной стране.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Владимир Познер опубликовал переписку с режиссером Никитой Михалковым. Сделал он это после того, как в программе «Бесогон» Михалков нелестным образом отзывается о Познере.

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Владимир Познер отношения россия сми США


 

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