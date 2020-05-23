Познер обнародовал переписку с Михалковым после критики в «Бесогоне»

Журналист и телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с режиссером Никитой Михалковым. Сделать это он решил после выхода программы «Бесогон», в которой Михалков нелестно отозвался о Познере, в том числе, обвинил его во лжи.

Программа «Бесогон» вышла на YouTube-канале Михалкова 22 мая под заголовком «Познер, поп Гапон и гуси-лебеди». На следующий день журналист опубликовал пост-ответ на своем сайте.

Познер рассказал, что после выхода скандального «Бесогона», в котором Михалков выставил Билла Гейтса и Германа Грефа «не в лучшем свете», между ним и режиссером завязалась переписка. Условием Познера при этом была её приватность. Михалков, по словам телеведушего, слово не сдержал и поделился отрывком из письма с общественностью.

«Михалков оправдывает опубликование отрывков из моего письма тем, что я будто бы нарушил свое обещание не публиковать его, выступив на «Эхе Москвы» с критикой его программы. На самом деле я ничего не нарушил», — заявил Познер.

Поступок Михалкова журналист назвал чисто шулерским приемом. После чего поделился перепиской «полностью, без каких-либо изъятий». Письма опубликованы на сайте Познера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Познер рассказал об «уродливом» в России.