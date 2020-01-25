Владимир Познер считает, что в России «много уродливого»

Владимир Познер считает, что в России &#171;много уродливого&#187;
Владимир Познер. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер поделился мнением о том, как выглядит наша страна на фоне других стран.

По словам журналиста, которые опубликованы на сайте Познер Online, в России есть «много уродливого». К примеру он привел промышленные города на Урале, где много проблем с экологическим состоянием.

При этом Познер отметил необыкновенную красоту государства, которое иногда бывает очень однообразным из-за больших расстояний — «просто без конца это тянется, тянется и тянется». Он сравнил ее с Европой, которая отличается более маленьким размером.

Он добавил, что жизнь в России сложно сделать удобнее, поскольку она является самой большой страной в мире. Однако, по мнению Познера, это возможно благодаря богатствам государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Познер прокомментировал требование лишить Урганта гражданства.

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Владимир Познер россия
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